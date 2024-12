Trani, Polizia consegna giochi con il Treno del Sorriso

TRANI – Ieri, come da tradizione, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, la Polizia di Stato ha partecipato alla giornata dedicata alla “Raccolta di Giochi Nuovi” organizzata presso la Villa Comunale di Trani dall’Associazione di Clownterapia “Il Treno del Sorriso”.

All’iniziativa hanno preso parte operatori della Sezione Polizia Stradale di Bari e BAT, della Sottosezione Polizia Stradale di Trani e Bari Sud, unitamente a personale del Commissariato della “Città della Pietra”, assieme a privati cittadini, varie associazioni di volontariato presenti sul territorio, Polizia Locale di Trani e Polizia Penitenziaria.

Lo scopo della manifestazione è stato quello di consegnare all’Associazione di Clownterapia giochi nuovi appositamente acquistati con i fondi raccolti anche tra gli operatori dalla Polizia di Stato. I giochi verranno, successivamente, distribuiti ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari ed altre strutture analoghe. Il compito che si pone “Il Treno del Sorriso”, è quello di donare momenti di gioia e serenità a piccoli pazienti che riceveranno i giocattoli il prossimo 21 dicembre. “Non aspettare di essere felice per sorridere. Ma sorridi per essere felice” è il motto degli organizzatori dell’Associazione e che rispecchia in pieno il nostro esserci sempre .

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author