Andria, Multiservice ottiene i servizi cimiteriali

ANDRIA – Dal primo giugno diventa operativo l’affidamento alla Multiservice spa della gestione dei servizi cimiteriali del Camposanto di Andria. “E’ un compito particolarmente gravoso – ha ricordato l’amministratore unico della municipalizzata andriese, Antonio Griner – ma accettiamo la sfida di buon grado con la consapevolezza di poterla vincere, mettendoci tutto l’impegno necessario”. “Certo il tempo sarà un fattore determinante, per cui occorrerà giocoforza procedere per steps successivi.

E’ già stata convocata una riunione plenaria con i responsabili delle Confraternite e con tutti i soggetti che, a vario titolo, operano all’interno del cimitero. Nei tempi brevi ci dedicheremo a rendere operativa, anche in questo luogo sacro, la raccolta differenziata, auspicando di trovare in tal senso la fattiva collaborazione dei cittadini”. “Allargando l’orizzonte temporale al prossimo novembre – continua Griner – mese tradizionalmente dedicato alla memoria dei nostri defunti, contiamo di migliorare la mobilità e l’accessibilità all’interno del camposanto, con particolare riferimento agli anziani ed ai diversamente abili. Dopodichè occorrerà mettere mano ad una serie di interventi per la sistemazione della viabilità interna, per rendere più agevole l’accesso ai campi di inumazione e per la manutenzione del Verde.

E’ altresì allo studio un progetto per la riapertura della Vecchia Cappella Comunale, attualmente inagibile, e per la manutenzione e l’ottimizzazione dei servizi all’interno delle varie Cappelle, pubbliche e private. Infine – conclude Griner – c’è l’intendimento di allestire delle rastrelliere per il parcheggio delle biciclette ed un apparato di video sorveglianza che si affianchi al normale servizio di vigilanza, già operativo sia durante gli orari di apertura che di chiusura del Cimitero. A ben vedere, è un programma particolarmente oneroso, ma ci incoraggia sapere di poter contare sul conforto e sul sostegno della sindaca Giovanna Bruno, della civica amministrazione e. mi auguro, dell’intero consiglio comunale”.

“L’affidamento alla nostra municipalizzata della gestione dei servizi cimiteriali – ha rimarcato la prima cittadina di Andria – è stata una decisione consapevole e ponderata. Il nostro camposanto vive una situazione di crescente degrado ed incuria, cui occorre porre riparo con premura per rispondere alle sollecitazioni ed alle istanze di sempre più numerosi concittadini. Il nostro intendimento è quello di restituire dignità e decoro ad un luogo sacro, che tale rimane sia per chi crede sia per chi non crede. D’altro canto – conclude la sindaca – il grado di civiltà di una comunità si misura anche, forse soprattutto, dalla sua capacità di onorare ed omaggiare degnamente la memoria dei propri cari defunti. E’ una questione di sensibilità che, ne sono certa, sarà pienamente condivisa dall’intera cittadinanza. Per questa Amministrazione, poi, è un ulteriore passo in avanti sul percorso virtuoso intrapreso. Un altro impegno mantenuto, un’altra sfida vinta”.

