Andria Bike in passerella alla festa del ciclismo pugliese

Mentre volge al termine la stagione del ciclocross, il recente svolgimento delle premiazioni del comitato regionale FCI Puglia a Francavilla Fontana ha posto in evidenza la molteplice attività dell’Andria Bike in tutte le discipline del ciclismo.

Da evidenziare il poker di maglie di campionessa regionale per l’esordiente Silvia Leonetti che ha collezionato ben quattro titoli tra ciclocross (secondo anno), pista, strada e cross country (primo anno) come tributo alla sua predisposizione alla multidisciplina. Altre soddisfazioni le hanno raccolte Antonio Regano in pista e Simone Massaro nel cross country nella categoria allievi. Gloria anche per Raffaele Cascione e Giuseppe Fornelli, vincitori del titolo regionale esordienti secondo anno tra strada e pista. Altra protagonista al femminile Mirella Piarulli alla quale è andata la maglia di campionessa regionale strada tra le esordienti secondo anno.

Ai Campionati Italiani Giovanili di ciclocross in Veneto a San Fior tra i migliori piazzamenti ottenuti spicca il 23°posto dell’esordiente secondo anno per Alessandro Lamesta che ha tenuto alto i colori dell’Andria Bike insieme agli altri compagni di squadra Michele Lorusso (esordienti primo anno), Mattia Figliolia, Silvia Leonetti (esordienti secondo anno), Michele Saccotelli e Luigi Malcangi (allievi primo anno).

Premiata dal comitato regionale FCI Puglia del presidente Giuseppe Calabrese per la grande mole di attività svolta fuori regione, grande soddisfazione per il presidente/team manager Luigi Tortora, continuamente ripagato dagli sforzi profusi non solo dai suoi giovani atleti ma anche dai suoi validi collaboratori Raffaele Ziri e Donatella Gentile che seguono tutto l’anno le gesta dei ragazzi.

