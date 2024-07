Anderson accusa Decaro di contatti mafiosi con un fotomontaggio

Un attacco è stato lanciato da Christine Anderson, europarlamentare di estrema destra tedesca, contro Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo. Anderson ha pubblicato sui social un fotomontaggio che ritrae Decaro circondato da figure che richiamano boss mafiosi. La didascalia recita: “Contatti mafiosi nella commissione Ue?”.

Facendo riferimento a un articolo della ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, Anderson ha citato l’inchiesta ‘Codice interno’ della Procura antimafia di Bari per puntare il dito contro Decaro. “Naturalmente la presunzione di innocenza vale anche per Antonio Decaro, ma è lecito chiedersi quanto sia saggio eleggere qualcuno alla presidenza di una delle commissioni più importanti del Parlamento Ue mentre il suo partito è coinvolto in un’indagine antimafia,” scrive Anderson nel suo lungo post, accompagnato dal fotomontaggio.

Nel suo post, Anderson ha anche attaccato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, accusandola di corruzione. “Con Ursula von der Leyen e Antonio Decaro al Parlamento europeo, abbiamo due spietati sostenitori del ‘Green Deal’ eco-socialista, entrambi al centro di indagini. Come è possibile che queste persone siano proposte e poi elette per alte cariche politiche? Forse abbiamo bisogno di leggi antimafia a livello europeo,” ha scritto l’eurodeputata di Afd.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito Democratico a Bruxelles, ha definito il fotomontaggio “incommentabile” e ha espresso solidarietà a Decaro: “Una vergogna contro un galantuomo. Ad Antonio tutta la nostra solidarietà contro uno squallido atto squadrista”.

Anche Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, ha difeso Decaro: “In Italia hanno attaccato la Regione Puglia e il Comune di Bari, infangando una storia autentica di lotta alla criminalità. In Europa, gli alleati degli attaccanti si divertono con scandalosi fotomontaggi. Antonio è una persona perbene, al contrario di chi lo attacca probabilmente su commissione. Mi auguro che questi vigliacchi possano presto rispondere delle loro azioni criminali”.

