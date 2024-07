Accuse di mafia, Decaro attacca: ‘Denuncio Anderson’

“Oggi una parlamentare europea del partito di estrema destra tedesca Alternative für Deutschland (AfD) ha associato il nome e il volto di Antonio Decaro alla mafia. Un attacco ignobile e calunnioso che utilizza in modo pretestuoso una notizia di una inchiesta che riguarda la mia città, ma che in nessun modo ha toccato la mia persona”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, sui social.

Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, Decaro ha ricevuto solidarietà dai colleghi del suo partito e ha annunciato una querela contro la collega tedesca Christine Anderson. La parlamentare di AfD ha pubblicato su X un fotomontaggio in cui Decaro appare in primo piano con uno sfondo raffigurante stereotipati mafiosi, insinuando “contatti mafiosi nel comitato Ue”.

“La parlamentare si dice risentita per la mia elezione a presidente della Commissione ENVI, ma invece che attaccarmi per le mie idee, che probabilmente non conosce, prova a screditarmi dandomi del mafioso come si faceva negli anni ’50 con gli emigrati italiani nei paesi stranieri. Evidentemente l’estrema destra, trovando difficile il confronto sul terreno della politica, sceglie la scorciatoia dell’insulto e della diffamazione”, commenta Decaro, il quale ha sottolineato che la querela è volta a tutelare il suo onore, ma soprattutto quello della sua città e del suo Paese.

