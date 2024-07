Anas: ‘In Puglia: 3,98 mld per nuove opere e manutenzione stradale’

“Anas gestisce in Puglia una rete stradale di 1.493 km, con un impegno significativo sia nella realizzazione di nuove opere che nella manutenzione programmata della rete esistente, per un totale di 3,98 miliardi di euro di investimenti. Di questi, 3,66 miliardi sono destinati a nuove opere (sia in corso di realizzazione che future), mentre oltre 315 milioni sono riservati alla manutenzione programmata delle infrastrutture esistenti”.

Lo ha dichiarato Aldo Lisi, amministratore delegato di Anas, durante una conferenza stampa al Museo Archeo Industriale di Terra D’Otranto di Maglie (Lecce), in occasione della consegna dei lavori del Primo Stralcio del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca SS 275.

“L’intervento, fortemente atteso dal territorio è finalizzato a migliorare la sicurezza e i servizi della statale 275 Maglie-Leuca nei territori da Melpignano a Miggiano. Sono stato nominato commissario nell’agosto del 2021 e, grazie allo sforzo di tutti gli attori coinvolti e alla disponibilità del territorio, siamo riusciti a riavviare l’iter procedurale che viveva un momento di stasi”, ha spiegato Vincenzo Marzo, commissario straordinario di Governo.

L’intervento dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca è diviso in due lotti. Il primo lotto, ai fini dell’appalto dei lavori, è stato suddiviso in tre stralci funzionali. Il primo stralcio, in consegna oggi, venerdì 5 luglio, si estende dal km 0 al km 10,5 (da Melpignano a Scorrano) per un importo complessivo di quasi 178 milioni di euro e attraversa i territori della provincia di Lecce, interessando i comuni di Melpignano, Maglie, Muro Leccese e Scorrano. Il secondo stralcio parte dal km 10,5 e arriva al km 18,140 (da Botrugno a Surano), per un importo complessivo di circa 82 milioni di euro. Il Terzo Stralcio va dal km 18,140 al km 23,3 (da Surano alla zona industriale Tricase-Specchia-Miggiano) per un importo complessivo di quasi 57 milioni di euro.

