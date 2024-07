Emiliano: ‘Non avere autostrada Bari-Lecce è pazzia’

“Chi si rende conto del successo straordinario che la Puglia sta avendo nel mondo si deve rendere conto che in questo momento la questione infrastrutturale è centrale. Il fatto che non ci sia l’autostrada tra Bari e Lecce è una pazzia”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, intervenendo al Museo Archeo Industriale di Terra D’Otranto di Maglie (Lecce) durante la conferenza stampa per la consegna dei lavori dello Stralcio 1 del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca SS 275 “di Santa Maria di Leuca”.

Presenti all’evento anche il vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

“Potremmo utilizzare il tratto di strada per esempio che da Bari arriva a Taranto e poi tagliare verso Lecce, alleggerendo il percorso adriatico”, ha aggiunto Emiliano.

In merito alla consegna dei lavori dello Stralcio 1 del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca, Emiliano ha affermato che “siamo tutti molto contenti perché l’iniziativa che prendemmo nel 2021 di chiedere la nomina di un commissario, nella persona dell’ingegner Marzi, ha portato a buoni risultati nonostante le infinite difficoltà che si erano verificate. La Regione Puglia investe quasi la metà del costo dell’opera”.

Riguardo al secondo lotto, Emiliano ha dichiarato: “Per ora registro una proficua collaborazione con il Ministero e con l’Anas. Se ci sarà la collaborazione del ministro Fitto, se arriveranno i soldi subito, faremo prima. Quando il ministro Fitto ci darà finalmente i 4,5 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione, noi finalmente potremo mettere un altro po’ di soldi per il secondo lotto della 275. Come si dice: articolo quinto, chi ha in mano ha vinto. Noi per ora i soldi non ce li abbiamo”.

Per il governatore “il successo della Puglia lo verifichiamo dall’intensità del traffico. I treni sono stracarichi e anche lì abbiamo bisogno di investimenti per aumentare la capacità di trasporto, e naturalmente anche i porti e aeroporti sono sulla via dell’esplosione”.

