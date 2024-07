Salento, Salvini e Fitto per consegna lavori della SS275

Si è tenuta a Maglie una cerimonia di taglio virtuale del nastro per la consegna dei lavori della Strada Statale 275 alla presenza dei ministri Salvini e Fitto

La strada Maglie-Leuca, interessata da recenti lavori, è stata scenario di gravissimi incidenti negli ultimi anni. Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha ribadito l’importanza di dare priorità alla sicurezza stradale durante la conferenza stampa tenutasi al Museo Archeo Industriale di Terra D’Otranto di Maglie (Lecce). “Non si può morire in strada, abbiamo avuto 3mila morti sulle strade italiane per la mancata sicurezza ed è indegno nel 2024”, ha dichiarato Salvini.

La stessa attenzione deve essere riservata alla Bari-Taranto, dove ci sono stati 9 morti in cinque mesi, e alla 106 in Calabria. Salvini ha espresso speranza che il Parlamento approvi entro luglio il nuovo codice della strada, già pronto dall’anno scorso, che prevede misure come il ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida e una maggiore educazione stradale nelle scuole.

Salvini ha sottolineato l’importanza dell’inizio dei lavori: “Sono in Salento per dare più sicurezza, velocità e lavoro a un territorio straordinario. Il mio impegno è trovare anche i fondi necessari per arrivare fino a Santa Maria di Leuca”. Alla conferenza erano presenti anche Raffaele Fitto, ministro per affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr, e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

“Lavoriamo con le Regioni e i Comuni in tutta Italia, stanziando miliardi di euro per i trasporti pubblici locali. Stiamo investendo sia in strade che in ferrovie, una cosa non deve escludere l’altra”, ha aggiunto Salvini ribadendo che “la Maglie-Leuca è attesa da decenni ed è fondamentale per il territorio”.

Salvini ha affrontato il tema dell’autonomia regionale definendolo un passo verso modernità ed efficienza. “Chi ha paura dell’autonomia ha paura di se stesso, del futuro, dell’efficienza. L’autonomia non toglie niente a nessuno, è prevista dalla Costituzione. Significa modernità, efficienza, trasparenza e battaglia agli sprechi”.

In conclusione, Salvini ha evidenziato l’importanza del progetto per il territorio e l’impegno del suo ministero nel migliorare le infrastrutture italiane, auspicando una rapida approvazione delle nuove normative sulla sicurezza stradale.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.