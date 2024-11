Amii Stewart e Orchestra Magna Grecia: una serata magica

Un evento straordinario ha illuminato il Teatro Orfeo di Taranto, lunedì sera, per il terzo concerto consecutivo della Stagione Eventi Musicali 2024/2025, che ha registrato l’ennesimo sold out. Amii Stewart, accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, ha regalato al pubblico quasi due ore di musica ininterrotta, intrecciando i grandi classici internazionali con brani iconici della sua carriera.

L’artista americana, icona indiscussa della scena musicale mondiale, ha emozionato con una scaletta che spaziava da Turn Your Love Around di George Benson a Every Breath You Take di Sting, passando per Caruso di Lucio Dalla e Knock on Wood, il brano che l’ha consacrata al successo planetario. In scena anche omaggi a Vasco Rossi, Mina, Ennio Morricone e altri grandi interpreti. Il pubblico, rapito dalle esibizioni, ha invocato bis e ovazioni, culminando in un’improvvisazione straordinaria che ha suggellato la magia della serata.

Amii Stewart si è mostrata disponibile e generosa anche dopo il concerto, concedendosi per selfie e autografi con i fan sia all’interno che all’esterno del teatro. Un momento di rara bellezza, che testimonia il forte legame tra l’artista e il suo pubblico.

Dopo il successo a Taranto, la tournée prosegue con altre tappe molto attese: domenica al Teatro Giordano di Foggia e martedì all’Auditorium Gervasio di Matera. Proprio a Foggia, un fuori programma speciale ha impreziosito l’esibizione: in occasione della vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals, l’Orchestra e la Stewart hanno festeggiato con una lunga improvvisazione, coinvolgendo il pubblico in un emozionante coro di applausi.

La Stagione Eventi Musicali, organizzata dall’Orchestra Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, si avvale della collaborazione di enti e aziende locali oltre al sostegno di Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura. Un appuntamento che continua a rappresentare un’eccellenza culturale e musicale per il territorio.

Amii Stewart, artista poliedrica con una carriera iniziata come ballerina a Broadway e arricchita da otto milioni di dischi venduti, resta una figura simbolo della musica internazionale. Accanto ai suoi successi discografici, ha dato voce a celebri colonne sonore e interpretato musical di fama mondiale, collaborando con Maestri del calibro di Ennio Morricone e Nicola Piovani. Attualmente, è impegnata nello sviluppo di un nuovo progetto in collaborazione con l’Orchestra della Magna Grecia, che include eventi live e registrazioni unplugged.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author