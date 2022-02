Puglia- “Le spese della Protezione civile nel quinquennio 2017-2021 per la gestione degli immigrati ammontano a euro 5.342.837,42. Resta ora da capire le modalità degli affidamenti, su cui il servizio Protezione civile depositerà apposita relazione nei prossimi giorni, e chiarire alcune voci specifiche”.

Lo comunica il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Sino al 2020 le spese per le politiche d’accoglienza degli immigrati riguardavano essenzialmente i pasti, con la gestione dei campi affidata alle associazioni di volontariato.

Dal 2020 la spesa si è corredata di ulteriori voci, relative ad allestimento di campi, realizzazione di impianti elettrici e idrici, e allestimento di un’ambulanza concessa in dotazione alla Guardia di Finanza, il cui acquisto fu effettuato con i fondi dell’emergenza Covid.

Restiamo in attesa di un’ulteriore relazione con le informazioni più approfondite sulle modalità di affidamento dei servizi e dei lavori, sull’iter istruttorio-motivazionale delle spese e su eventuali suddivisioni delle commesse a contraenti diversi ma per uguale oggetto e destinazione”.