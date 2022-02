Sanita’ | A Bari asportato tumore mammella da 3,5 kg

BARI – Un intervento record all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, dove, nei giorni scorsi, i chirurghi hanno asportato un sarcoma della mammella di tre chili e mezzo, largo 30 centimetri. “La paziente – ha spiegato il chirurgo Sergio Diotaiuti -, una donna di 52 anni, ha purtroppo atteso due anni prima di rivolgersi ai medici. Pur essendosi

accorta precocemente della trasformazione del suo seno destro, ha aspettato tanto, il tumore e’ cresciuto cosi’ rapidamente da deformarle completamente il torace”. La donna avrebbe riferito ai medici di non essersi presentata prima in ospedale per paura

delle terapie, dell’intervento, della diagnosi.