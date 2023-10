Domenica è in programma il big match tra Fidelis Andria e Team Altamura, rispettivamente vice-capolista e prima della classe nel girone H di Serie D. Riflettori tutti accesi su Riccardo Lattanzio, bomber dei biancorossi, già autore di tre reti e andriese doc, tra l’altro ex di turno. In una lunga intervista rilasciata sulle colonne del Corriere dello Sport, Lattanzio ha ammesso:

“Vivo ad Andria e la Fidelis è la squadra del mio cuore, ma io sono un professionista: in campo do il massimo per la squadra nella quale milito e i sentimenti vanno lasciati da parte. Una chiamata da parte loro, nei mesi scorsi, c’è stata: mi ritengo, però, una persona seria, avevo già dato la mia parola all’Altamura e non potevo tirarmi indietro. In caso di gol? Non esulterei…”.

