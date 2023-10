Barletta già pronto verso Matera, Schelotto indica la via

BARLETTA – Comincia una nuova settimana di allenamenti in casa Barletta, con i biancorossi che hanno ritrovato serenità dopo il successo per 3-0 sul Bitonto. Protagonista e trascinatore Ezequiel Schelotto, che si è procurato e ha trasformato il rigore del vantaggio. Una risposta importante, quella del calciatore argentino, dopo la prestazione negativa di Matino contro il Nardò.

Significativo l’abbraccio con Ciro Ginestra, segno di uno spogliatoio dalla parte del tecnico campano. Biancorossi concentrati adesso sulla trasferta di Matera. Barletta in campo per preparare la sfida in Basilicata, con l’obiettivo di centrare i primi punti stagionali lontano dal Puttilli.

