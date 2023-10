Calcio C/F: Molfetta, prezioso pareggio casalingo col Montespaccato

Le ragazze della Molfetta Calcio escono tra i complimenti delle avversarie e del pubblico dopo 90 minuti in cui in campo hanno messo anima cuore e tanto sudore, costringendo al pari una squadra ostica e forse una delle migliori di questo torneo.

Tra Molfetta Calcio Femminile e Montespaccato Woman finisce 1-1 e arriva l’ennesima conferma come il “Paolo Poli” sia un campo dove conquistare punti per le avversarie rimane un’impresa ardua. Le ragazze di mister Petruzzella hanno avuto il merito di crederci fino al triplice fischio finale annullando il vantaggio ospite e nei minuti finali di tentare il colpaccio.

Il Molfetta scende in campo con una formazione non fisicamente in ottime condizioni, ma con la convinzione di giocarsela alla pari. Difronte un Montespaccato intenzionato ad assaltare il “fortino” biancorosso. Sono le romane in avvio di partita a dettare legge chiudendo le biancorosse nella propria metà campo. In avvia di gara è Sciaretta atentare di sbloccare il risultato ma il tiro si infrange sul palo.

La Molfetta Calcio Femminile prova a reagire, soprattutto arginando l’avversario. La prima azione degna di nota si sviluppa sull’asse Alfonso-Carlucci con la palla che finisce di pochissimo sul fondo; sulla ripartenza avversaria questa volta è il portiere biancorosso Stella a dire no al gol, bloccando la sfera a terra. Alla mezz’ora è nuovamente Carlucci ad andare vicina al vantaggio: l’attaccante molfettese riesce a involarsi arrivando a tu per tu con il portiere ospite che intuisce e blocca.

Al 40’ del primo tempo, il Montespaccato, ha sui piedi di Hernandez la palla del vantaggio, ma il portiere biancorosso prima e la difesa poi sventano il pericolo. Sul successivo capovolgimento di fronte, Sgaramella entra in area avversaria, ma viene spintonata regolarmente secondo il direttore di gara. La squadra laziale, approfittando della momentanea superiorità numerica, cerca il vantaggio sferrando attacchi sventati puntualmente dalla difesa biancorossa.

Il risultato di 0-0 maturato nel primo tempo cambia dopo quindici minuti dall’inizio della ripresa, quando è il Montespaccato a gioire del vantaggio a seguito di una concitata azione in area biancorossa: Ponzio vede lo spiraglio e mette nel sacco. Il Molfetta reagisce, ci prova con Carlucci prima e successivamente per ben due volte con Sgaramella, con quest’ultima che non riesce a trovare la rete del pari.

Tuttavia, l’appuntamento tra l’attaccante biancorossa e il gol è soltanto rimandato di qualche minuto. Al 36’ della ripresa Sgaramella, con un’azione caparbia, mette il suo sigillo sulla partita. Un gol che premia la sua bella prestazione e rende merito alla sua squadra. Galvanizzate dal pareggio, le biancorosse provano a cercare il vantaggio, senza esito. L’ultima azione pericolosa è di marca romana con Stella che compie il miracolo su Compostella.

Finisce 1-1 una partita carica di emozioni che fa ottenere alla Molfetta Calcio Femminile un punto prezioso in chiava salvezza. Nonostante alcune assenze e defezioni, la difesa biancorossa ha ben tenuto grazie a una buona prestazione di tutto il pacchetto arretrato.

A partire da Miriam Lippolis e Silvia Antonacci. «E’ stata una partita complessa durante la quale,con il massimo del sacrificio compiuto da tutte, siamo riuscite ad ottenere un risultato prezioso», ha commentato la prima. «Il gruppo è stato ancora una volta determinate – ha aggiunto Antonacci – e sono convinta che con testa, cuore e gambe i risultati continueranno ad arrivare».

La consueta analisi del match è stata affidata alle parole del mister Vincenzo Petruzzella. «Aver ottenuto un punto quest’oggi con una rosa non al completo e in non perfetto stato fisico al cospetto di un Montespaccato fatto di ragazze d’esperienza – ha sottolineato quest’ultimo – non può che farci ben sperare per il futuro. Quest’oggi hanno giocato delle ragazze che solitamente giocano di meno dimostrando quanto sia importante farsi trovare pronti e lavorare bene in ogni seduta di allenamento. Il cammino verso la salvezza è ancora molto lungo e noi crediamo fortemente di poter continuare a fare bene in questo campionato». Domenica prossima c’è da sfatare un altro tabù, quello delle trasferte. Ad attendere la Molfetta Calcio Femminile ci sarà la Vis Mediterranea.

MOLFETTA-MONTESPACCATO: 1-1 (0-0)

RETI: 14 st Ponzio (MS), 36 st Sgaramella (Mo).

Molfetta: Stella, Antonacci, Lippolis, Ladisa, Cantatore, Alfonso (dal 19 st Capriati), Rotondo, (dal 14 st Cimadomo), Fiore, Sgaramella, Carlucci, A. Petruzzella. Panchina: Sforza, Messina, Giaconelli, Paparella, De Musso, Pallara, Lamartina. All. Petruzzella.

Montspaccato: Pucova, Fava, Angelini, Refi, Spagnuolo, Ponzio (32’st Cicatello), Sciaretti (dal 10 st Angelone), Santacroce, Verrecchia (23’st Compostella) Merigliano, Hernandez (1’st Fortunati). Panchina: Valoppi, Calabria, Sperati, De Stradis,. All. D’Angelo.

Arbitro: Luca di Montedorisio di Vasto. Assistenti: Gabriele Lovecchio di Brindisi e Angelo di Lucia di Foggia.

Ammoniti: Carlucci e Capriati (Mo), Ponzio, Compostella e Santacroce (MS).

