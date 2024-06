Altamura, furto d’auto finisce sui social

ALTAMURA – Ancora un furto d’auto in diretta social e nessuno che chiama le forze dell’ordine. Si preferisce filmare l’azione criminale anziché contattare il 112. Questa volta – ancora una volta – è accaduto ad Altamura, sulla Murgia barese. Il video, ripreso da un balcone, ha fatto immediatamente il giro del web. Le immagini immortalano i ladri intenti a portare via una Bmw bianca, probabilmente una serie 7. Le urla di chi assiste alla scena, però, non fungono da deterrente al furto. Ma il tutto finisce subito sui social network sperando che almeno di qui le forze dell’ordine riescano a risalire agli autori.

