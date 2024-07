Allerta caldo in Italia: temperature record e tre vittime

Non ci sono buone notizie per chi soffre il caldo: le temperature, già insopportabili nelle ore centrali della giornata, cresceranno ancora e resteranno molto alte fino a fine luglio. I meteorologi prevedono che dalla prossima settimana saranno battuti diversi record. L’anticiclone africano porterà temperature fino a 40 gradi e bollino rosso in 11 città.

Purtroppo, il caldo rovente ha già mietuto vittime. Tre anziani sono morti: uno a Roma e due in Puglia. Nella periferia della Capitale, un 68enne è stato trovato morto in strada: il personale medico ha attribuito il decesso a un arresto cardiocircolatorio dovuto alle alte temperature. Un uomo di oltre 70 anni è morto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari dopo un malore, mentre un 70enne è deceduto al lido Tabù a Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

Le previsioni sono allarmanti: fino a 42 gradi a Foggia e Taranto, 41 a Benevento, Siracusa, Firenze e Terni, e 40 ad Agrigento, Caserta e Ferrara. A Roma e Milano si attendono rispettivamente temperature vicine a 40 e 35 gradi tra il 18 e il 19 luglio. In Campania e Sardegna si prevedono fino a 38-39 gradi.

A farla da padrone è l’afa, con le spiagge prese d’assalto. Clima torrido anche nelle grandi città del Centrosud, dove i turisti passeggiano boccheggiando, indossando cappellini e aprendo ombrelli per proteggersi dal sole.

Il pericolo incendi resta alto: in Sicilia, i vigili del fuoco hanno spento 21 roghi, mentre in Sardegna le temperature toccano i 38-39 gradi. In Abruzzo, l’afa domina, con spiagge affollate e temperature elevate sia sulla costa che nell’entroterra.

