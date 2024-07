Si accascia in acqua e muore, tragedia a Pane e Pomodoro Bari

BARI – Momenti di panico a Pane e Pomodoro a Bari quando nella mattinata di sabato 13 luglio un bagnante ha perso la vita mentre era in acqua. La consueta giornata al mare si trasforma così in tragedia per una famiglia del quartiere madonnella che ha assistito impotente alla morte del parente, un uomo di quasi 70 anni circa che abitualmente si recava con la moglie sulla spiaggia cittadina in cerca di refrigerio dal caldo torrido di questi giorni. L’uomo si sarebbe accasciato in acqua distante pochi metri dalla battigia quando secondo testimonianze avrebbe iniziato a dare segni di mancamento. Tempestivo l’intervento dei bagnini che hanno cercato di rianimarlo con manovre di respirazione e massaggio cardiaco ma ogni tentativo è stato vano. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. In spiaggia presenti anche diversi agenti della polizia locale raggiunti poi dal magistrato di turno per i rilievi del caso. Intanto c’è chi chiede un presidio fisso dell’ambulanza del 118 per poter garantire cure tempestive e urgenti ai cittadini qualora dovessero verificarsi circostanze come questa.

