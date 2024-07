Colto da malore in acqua: morto un uomo a Porto Cesareo

È deceduto sotto gli occhi di tutti, un 70enne originario di Brindisi, colto da un malore mentre faceva il bagno a mare, cercando refrigerio dal caldo in acqua.

L’episodio si è verificato a Porto Cesareo, in Salento, nella mattinata di sabato.

L’uomo, storico cliente dello stabilimento balneare dove si era recato per passare la giornata, è stato immediatamente rianimato dagli operatori specializzati del lido, i quali, hanno praticato le manovre di rianimazione anche con l’ausilio di un defibrillatore.

I soccorsi, poi, sono continuati anche in seguito all’arrivo dei sanitari del 118. Questi ultimi hanno continuato le manovre salvavita ma per il 70enne purtroppo, già cardiopatico, non c’è stato nulla da fare.

Allertate le forze dell’ordine dell’episodio, dopo le formalità di rito, la salma è stata consegnata ai familiari per la celebrazione del funerale.

