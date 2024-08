Allarme truffa, Asl Bari segnala falsi messaggi ai cittadini

La Asl Bari ha denunciato alla Polizia Postale la ricezione da parte dei cittadini di centinaia di messaggi ingannevoli. Il testo, che invita a contattare urgentemente gli uffici socio-sanitari per una “comunicazione importante”, ha raggiunto molti residenti a Bari e provincia.

”Se avete ricevuto un SMS o messaggio WhatsApp del genere, evitate di rispondere o richiamare. Potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa telematica”, avverte la Asl, sottolineando che “tali comunicazioni non provengono dai loro servizi ufficiali. I cittadini sono invitati a denunciare alle Autorità e a non farsi ingannare da mittenti non identificabili”.

