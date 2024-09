Allagamenti, incidenti e disagi alla circolazione: il maltempo si abbatte sul Salento

Allagamenti, strade che si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, sottopassaggi chiusi e incidenti. È quanto ha caratterizzato il Salento nella serata di martedì 17 settembre, ancora una volta nella morsa del maltempo che non ha risparmiato disagi alla circolazione e danni.

Numerosi gli interventi che hanno impegnato i Vigili del Fuoco del Comando di Lecce a causa degli allagamenti vari, causati dalle intense precipitazioni che hanno colpito diverse località della provincia di Lecce.

Galatone e Salice Salentino i due comuni con maggiori criticità, oltre al capoluogodove, per precauzione, è stato chiuso in serata per alcune ore il sottopasso fra viale Leopardi e viale Japigia. A Galatone le abbondanti piogge hanno causato il cedimento di un tratto asfalto di via Savoia, arteria urbana interessata da lavori. Tre le auto sono rimaste coinvolte, ma fortunatamente nessun ferito.

Notevole il disagio provocato dal maltempo nei confronti anche delle auto in transito: due sono gli incidenti registrati proprio nelle ore di abbondanti piogge lungo la Tangenziale Est, uno in direzione di Maglie, nei pressi dello svincolo 9B per Merine, l’altro all’altezza dello svincolo 2/b per Giorgilorio. In un caso sono rimaste coinvolte un’ambulanza e un’auto medica del 118 che trasportavano un paziente con codice rosso. Feriti i membri degli equipaggi di entrambi i mezzi, tra cui medici e infermieri, oltre al degente trasportato.

In prefettura a Lecce, intanto, è stato convocato il Centro Coordinamento Soccorsi per un punto di situazione in relazione agli eventi meteorologici in atto nel territorio provinciale. L’unità di crisi costituita segue costantemente la situazione, alla luce dell’allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali, diramata dal dipartimento regionale della protezione civile valida fino alle 20 del 18 settembre.

