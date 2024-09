Alberobello: spedito al Ministero della Cultura il dossier “Pietramadre”

È stato spedito al Ministero della Cultura il dossier per la candidatura di Alberobello Capitale italiana della Cultura 2027, assieme ai Comuni di Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare.

Il viaggio PIETRAMADRE è incominciato lo scorso febbraio quando alla Borsa italiana del Turismo (BIT) è stato ufficializzato il progetto di candidatura, a seguire – durante l’estate – l’ascolto, il dialogo, il confronto con i cittadini, le associazioni, le consulte, gli enti e la co-progettazione con i 4 tavoli tematici, poi la fase PIETRAMADRE 1.1.28 per l’eredità culturale da lasciare alle nuove generazioni, l’incontro con le imprese, l’ufficializzazione del Comitato Tecnico Scientifico, la presentazione del LOGO, e l’evento odierno con l’invio della candidatura al Ministero della Cultura per la valutazione della ‘Capitale italiana della Cultura 2027’ di Alberobello (capofila), Castellana Grotte, Noci e Polignano a Mare. Entro dicembre ‘24 sarà reso noto se la candidatura è rientrata nella diecina, a marzo ’25 l’esito definitivo.

Circa mille tra bambini e studenti accompagnati dai rispettivi Sindaci dei Comuni coinvolti, sono stati i protagonisti dell’evento odierno. Entusiasmo, gioia, partecipazione, condivisione e senso di Comunità, sono stati gli ingredienti di una giornata memorabile che traccia l’inizio di un viaggio che ci proietta nel 2057 e teorizzare il ‘Manifesto dal Futuro’ per dare risposte ai seguenti quesiti: qual è la Città in cui vorremmo vivere? Come e cosa possiamo fare per costruirla?

