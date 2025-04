Bari, entrano nel vano tecnico: corto circuito nella manifattura

BARI – Sarebbero entrati nel vano tecnico della Manifattura tabacchi di via Ravanas, al quartiere Libertà di Bari, per utilizzare energia elettrica verosimilmente per caricare i propri telefoni cellulari. Ma la situazione sarebbe sfuggita di mano provocando un piccolo corto circuito con relativo incendio al alcuni contatori domato in pochi minuti.

Protagonisti della storia sarebbero alcuni senza fissa dimora della zona che in questo modo avrebbero creato disagi agli operatori che questa mattina sono andati nel mercato del quartiere Libertà per aprire le loro attività: il corto circuito, infatti, avrebbe danneggiato alcuni sistemi di apertura delle serrande.

E questo non sarebbe un caso isolato. Indagano i carabinieri.

