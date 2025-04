Volley giovanile: il Molise ospita il Trofeo dei Tre Mari

Giovedì 24 e venerdì 25 aprile si disputa la 17a edizione del Trofeo dei Tre Mari, per la prima volta ospitata dal Molise. In campo, le rappresentative regionali under 16 maschile e under 15 femminile di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Le gare di qualificazione si giocano a Campobasso (PalaIpia, PalaVazzieri, Itas Pertini, Liceo Galanti, Villa De Capoa), mentre le finali si terranno al PalaFraraccio di Isernia, nel pomeriggio di venerdì 25 aprile: alle 16.00 la finale femminile, alle 17.30 quella maschile. Le partite saranno disputate al meglio dei tre set, con il terzo a 15 punti. Previsti anche premi individuali: miglior giocatore e miglior interprete nei ruoli di centrale, libero, regista e laterale.

Calendario maschile

Giovedì 24 aprile – ore 16:30 (PalaIpia di Campobasso)

Puglia-Molise

Venerdì 25 aprile – ore 10:00 (PalaIpia di Campobasso)

Sicilia-Puglia

Finale 1°/2° posto

Venerdì 25 aprile – ore 17:30 (PalaFraraccio di Isernia)

Calendario femminile

Giovedì 24 aprile – ore 16:30 (Liceo Galanti di Campobasso)

Puglia-Molise

Venerdì 25 aprile – ore 10:00 (Liceo Galanti di Campobasso)

Sicilia-Puglia

Finale 1°/2° posto

Venerdì 25 aprile – ore 16:00 (PalaFraraccio di Isernia)

Le convocate per la Puglia

Selezione Maschile – Allenatore Giovanni Stomeo

Abbinante Antonio (2009) – Scuola & Volley Altamura Ajazi Paolo (2009) – Amatori Volley Bari Andrienko Illia (2009) – Amatori Bari Chirulli Francis (2010) – Mater Volley Costantini Davide (2009) – Mater Volley De Bernardis Gabriele (2009) – Modugno Di Coste Jacopo (2009) – Mater Volley Dicillo Michele (2009) – Polisportiva Bari Giosa Lorenzo (2010) – Grottaglie Llorens Diego (2009) – Volley Lecce Nappi Roberto (2009) – Molfetta Orlando Simone (2010) – Grottaglie Tragni Gianfranco (2009) – Scuola & Volley Altamura Valerio Luca (2009) – Terlizzi

Selezione Femminile – Allenatore Claudio Scanferlato

Ciarciaglini Chiara (2010) – Cutrofiano Volley Ciotti Irene (2010) – Cutrofiano Volley De Giosa Martina (2010) – Carbonara Volley De Giuseppe Agnese (2010) – Cutrofiano Volley Distante Sofia (2010) – Magica Volley Grottaglie Esposito Melissa (2010) – Aurora Brindisi Gallone Serena (2010) – San Lorenzo Francavilla Gaudio Anne Marie (2010) – Cutrofiano Volley Macaluso Claudia (2010) – Cutrofiano Volley Monaco Giulia (2010) – Cutrofiano Volley Pisoni Cecilia (2011) – Cutrofiano Volley Putignano Giorgia (2010) – Massafra Volley Raffa Desiree (2010) – Cutrofiano Volley Sgherza Sofia (2010) – Pegaso Molfetta

