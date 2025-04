Francavilla Fontana, l’ex giardino delle delizie ora di proprietà comunale. Qui la nuova area mercatale

L’ex “Giardino delle Delizie”, sulla cui area dovrà sorgere la nuova area mercatale di Francavilla Fontana, è diventato di proprietà del Comune con la trascrizione dei decreti di esproprio. “Siamo pronti per la consegna dei lavori. In pochi mesi – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo completato le procedure necessarie per l’acquisizione delle aree e ora possiamo finalmente avviare il primo lotto di interventi. Grazie a questa nuova area attrezzata miglioreremo le condizioni di lavoro degli operatori e renderemo più̀ agevole l’accesso al mercato a tutte le persone che ogni sabato lo frequentano.”

Il primo stralcio di interventi da 1,1 milioni di euro interesserà la parte estrema del giardino delle Delizie nell’area delimitata da via Foscolo e viale Germania. Su questo terreno sarà realizzato un parcheggio dotato di illuminazione e percorsi pedonali per il collegamento con la viabilità esistente con una pavimentazione realizzata con materiali che non permetteranno l’accumulo di acqua in superficie. È prevista, infine, la messa in sicurezza del fabbricato rurale che insiste sull’area. “In appena quattro mesi – spiega l’assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – abbiamo concluso la procedura per l’acquisizione dei terreni nel patrimonio comunale”. L’Amministrazione Comunale ha stanziato le risorse anche per gli interventi successivi prevedendo nel bilancio circa 766 mila euro per il secondo lotto di lavori.

“Con questa opera pubblica – prosegue l’assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – miglioreremo la dotazione di servizi per i quartieri Peschiera e Madonna delle Grazie che potranno beneficiare di un’area mercatale, uno spazio per gli eventi pubblici, ampio verde, ma anche un parcheggio strategico per lo sviluppo dell’intermodalità”.

L’intera area sarà dotata di servizi igienici, di impianto di illuminazione e sistema di videosorveglianza. “Con questa opera pubblica – conclude l’assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – puntiamo a migliorare le condizioni lavorative degli operatori e a rendere ottimale la fruizione del mercato ai tanti francavillesi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author