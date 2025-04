Brindisi: la Chiesa dopo Papa Francesco, preghiere e riflessioni in cattedrale

BRINDISI- Come sarà la Chiesa dopo Papa Francesco? In cattedrale, mercoledì sera, momenti di preghiera e di riflessione alla presenza dell’arcivescovo della diocesi di Brindisi- Ostuni, monsignor Intini, e dei fedeli delle diciassette parrocchie cittadine. Nel frattempo, in prefettura, prosegue la raccolta di firme sul registro delle condoglianze.

