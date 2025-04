Il Salotto del Calcio – Puntata del 24 aprile 2025

In cosa consistono i nuovi regolamenti per le iscrizioni in Serie C? La super stagione del Monopoli, le apprensioni dei tifosi del Foggia, la volata per play-off e play-out. Ecco la puntata integrale de’ ‘Il Salotto del Calcio’ la trasmissione di Antenna Sud interamente dedicata al campionato di Serie C.

