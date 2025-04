Brindisi: auto in fiamme nel quartiere Commenda

BRINDISI- Ancora un’auto in fiamme nel brindisino. Questa volta è accaduto nel comune capoluogo. Erano le 23 circa di ieri (mercoledì 23 aprile) quando una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale Brindisi è intervenuta in via Sicilia per spegnere le lingue di fuoco che hanno danneggiato una vettura parcheggiata sulla pubblica via. L’intervento è valso non solo allo spegnimento delle fiamme, ma anche alla messa in sicurezza dell’ area in cui si è verificato il fatto. Da chiarire le origini dell’episodio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.

