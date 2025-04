Nardò e Virtus Francavilla aspettano la partita della verità

Domenica 27 aprile 2025, alle ore 15:00, lo Stadio Giovanni Paolo II di Nardò sarà il palcoscenico di una sfida cruciale per le ambizioni playoff delle due squadre. Il Nardò, attualmente all’8º posto in classifica, ospiterà la Virtus Francavilla, che lo precede di soli due punti. Con appena 180 minuti al termine del campionato, ogni punto in palio assume un peso determinante per entrambe le formazioni.

La posta in gioco

Con la stagione ormai agli sgoccioli, il Nardò è determinato a sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla zona playoff. La Virtus Francavilla, dal canto suo, cercherà di uscire vittoriosa dalla trasferta in Salento per continuare a inseguire la quinta posizione, attualmente occupata dal Fasano. Entrambe le squadre sono pienamente consapevoli dell’importanza di questo scontro diretto e daranno il massimo per conquistare i tre punti.

Il precedente

Nel match d’andata, disputato il 15 dicembre 2024, la Virtus Francavilla si impose per 2-1 sul Nardò, grazie a una doppietta di Sosa. Il gol della bandiera per i granata fu firmato da Gatto. Questo precedente rende la sfida di domenica ancora più avvincente e imprevedibile.

Conclusione

Si prospetta una partita estremamente combattuta ed equilibrata. Entrambe le squadre hanno molto da perdere: per Nardò e Virtus Francavilla questa gara potrebbe rappresentare il crocevia decisivo di un’intera stagione. Tuttavia, sarà necessario da parte di entrambe le compagini, sperare in un passo falso del Fasano nei prossimi 180 minuti per poter centrare l’ambita qualificazione ai playoff.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author