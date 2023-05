Agenzia dogane e monopoli: Nuove disposizioni sulle uniformi

Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha emesso una direttiva che introduce importanti novità riguardo alla dotazione delle uniformi di servizio per il personale dell’Agenzia.

Tra le numerose novità introdotte sia a livello centrale che territoriale, è di particolare rilevanza l’aggiornamento delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo e fornitura delle uniformi di servizio per il personale dell’ADM. Specifica attenzione viene dedicata agli operatori economici e ai contribuenti, prevedendo che il personale dell’ADM operi in abiti civili ogni volta che l’attività di controllo, se svolta in uniforme, possa arrecare turbativa allo svolgimento delle attività economiche e alle relazioni commerciali o professionali.

L’uso dell’uniforme è quindi limitato ai casi in cui sia effettivamente necessario per l’Agenzia e i suoi funzionari rendersi riconoscibili dagli utenti e da altri pubblici funzionari. La nuova disciplina consentirà di ottimizzare le risorse finanziarie dei contribuenti, comportando una riduzione della spesa e una distribuzione più efficiente di tali dotazioni, incluse quelle per la sicurezza sul lavoro del personale esposto a specifici rischi professionali.

Un apposito provvedimento, nel quale saranno individuati anche i contrassegni distintivi utili all’identificazione della funzione esercitata, specificherà le caratteristiche delle dotazioni assegnate al personale addetto ai controlli antifrode o in servizio presso i porti, gli aeroporti e i valichi di frontiera. Al fine di garantire l’immediata riconoscibilità del personale ADM rispetto alle forze dell’ordine, tale provvedimento sarà adottato previo parere facoltativo del Ministero dell’Interno e delle Forze di Polizia: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp