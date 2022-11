Afragolese, ufficiale l’arrivo di Agovino

Condividi su...

Adesso è ufficiale. Come anticipato ieri Massimo Agovino è il nuovo allenatore dell’Afragolese, club che milita nel girone H di Serie D. A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale: “L’Afragolese 1944 comunica a tutti gli organi d’informazione ed ai propri tifosi, di aver affidato la guida della prima squadra al sig. Massimo Agovino”. “Si tratta di un ritorno in rossoblù per Agovino che ha guidato l’Afragolese per pochi mesi la scorsa stagione, prima di interrompere consensualmente il rapporto con la società rossoblù”. Il nuovo tecnico che già da oggi dirigerà il primo allenamento, si avvarrà della collaborazione dei riconfermati Prof. Nicola Agosti, Pasquale Pastore e Lorenzo La Licata.