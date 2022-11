Condividi su...

Neanche l’aver incontrato, fra le mura amiche, l’ultima in classifica ha permesso al Casarano di tornare al successo. Contro la Puteolana, così come accaduto fin troppe volte di recente, i rossazzurri non sono riusciti ad andare oltre il pareggio. Nelle ultime otto giornate è arrivata una sola vittoria e la vetta della classifica dista ora cinque punti. Non un gap incolmabile, per carità, ma dopo 11 giornate ci si aspettava forse qualcosa in più dalle serpi. È stato del nostro stesso avviso anche Nicola Strambelli, uno dei calciatori più esperti di questo Casarano, che ha analizzato così il momento della sua squadra.

“Sappiamo che ciò che stiamo facendo non basta. Dobbiamo fare qualcosa in più per tornare nelle prime posizioni della classifica. In questo campionato ogni domenica è una battaglia. L’unico modo per uscirne è lavorare, analizzando cosa non sta funzionando. Il Casarano deve stare nei primi posti, questa società merita di fare un campionato di vertice. Dobbiamo rialzarci anche per la nostra gente. Non importa chi affronteremo, siamo chiamati a vincere subito. Il campionato è ancora lungo, abbiamo tempo per rifarci“.