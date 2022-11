Condividi su...

Finisce 2-2 tra Afragolese e Matera. Dopo il vantaggio dei lucani con Russo (9’), i padroni di casa prima pareggiano con Longo (34’) per poi portarsi in vantaggio con Murolo (47’). Definitivo 2-2 di Cum al 67’ L’Afragolese ha chiuso in 10 la contesa per l’espulsione di Lippo all’81’. Di seguito, la sintesi del match: