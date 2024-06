L’Afc ricorda il talento di Nico Cirasola

BARI – La prematura scomparsa del regista pugliese Nico Cirasola, avvenuta nell’aprile 2023, ha lasciato un vuoto incolmabile. Con i suoi film ha saputo raccontare storie che hanno quasi sempre avuto la Puglia come comune denominatore e la sua Murgia come protagonista. Con la sua instancabile e generosa attività, ha indotto moltissimi giovani a cimentarsi nel “fare cinema”.

Per ricordare l’uomo, il regista e l’artista Cirasola, Apulia Film Commission e Mediateca Regionale Pugliese hanno dedicato una giornata in suo ricordo prima con l’inaugurazione dell’installazione artistica a lui dedicata “Pesci volanti”, ideata dalla Bunker Lab Art con le illustrazioni di Michele Tesori e realizzata dall’artista Maurizio Meo. Poi, in serata, con la proiezione di uno dei suoi più rappresentativi film: “Odore di pioggia”

