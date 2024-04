Aeroporto di Grottaglie: Borraccino risponde a Melucci

L’Aeroporto di Grottaglie è al centro di importanti interventi per il rifacimento completo del Terminal Passeggeri, un’operazione finanziata per circa 9 milioni di euro dalla Regione Puglia. Questo importante passo, avviato da Aeroporti di Puglia mira a potenziare le infrastrutture necessarie per attivare i voli di linea, una priorità per lo sviluppo del territorio”.

Lo dichiara in una nota Cosimo Borraccino, consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, il quale ha espresso la necessità di un chiarimento riguardo all’inattività della stessa Regione su questo fronte denunciata da Rinaldo Melucci, in qualità di presidente della Provincia di Taranto.

Borraccino sottolinea che il “rifacimento del terminal è solo l’ultimo di una serie di interventi volti a modernizzare l’aeroporto e rendere possibile l’attivazione dei voli di linea”.

In risposta alle critiche sollevate, Borraccino ha ribadito “l’impegno costante per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, evidenziando gli investimenti significativi degli ultimi anni da parte di Aeroporti di Puglia e della Regione Puglia”.

Borraccino, inoltre, invita il presidente Melucci a visitare l’aeroporto per constatare di persona i progressi compiuti e i lavori in corso, respingendo così le accuse di immobilismo e sottolineando “l’attenzione costante dedicata al potenziamento dell’aeroporto e all’attivazione dei voli di linea, una priorità per il territorio di Grottaglie e dell’intera regione”.

