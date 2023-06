Aeroporti di Puglia per il trasporto di prodotti freschi

BARI – Promuovere soluzioni di trasporto sostenibile per prodotti freschi e alta qualità al fine di ridurre l’utilizzo di forme di trasporto più dannose (trasporto marittimo e su strada) e sostenere la crescita economica nelle aree partecipanti. Si chiama “Fresh ways”, il nuovo progetto nato dalla cooperazione tra Aeroporti di Puglia con la Camera di Commercio di Bari, l’Università del Salento. Fresh Ways fa fronte alle esigenze dei produttori e dei consumatori di prodotti freschi e aumenta il volume d’affari attraverso l’offerta di soluzioni di trasporto sostenibile più efficienti. Il progetto intende accrescere il traffico passeggeri tra Italia e Grecia e sperimentare l’utilizzo dello spazio disponibile all’interno delle stive degli aerei per il trasporto di prodotti freschi. Aeroporti pertanto ha effettuato alcuni lavori infrastrutturali all’interno dell’area aeroportuale per la realizzazione di un hangar dedicato ai prodotti freschi. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea con 2,7 milioni di euro ed ha avuto una durata di circa cinque anni

