Biodiversità, Puglia e Grecia a confronto

BARI – Rafforzamento della tutela ambientale, conservazione degli habitat naturali per la salvaguardia della biodiversità e miglioramento della capacità attrattiva dei beni naturali e culturali con prodotti e servizi innovativi. Tutto questo nel progetto BEST del Programma di Cooperazione volto a definire una strategia di crescita comune tra Puglia e Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di questi territori. La prima azione pilota ha interessato l’area tra Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Ostuni sull’Adriatico, il Mar Piccolo di Taranto sullo Ionio. La seconda si è concentrata nel Salento e, in particolare, sullo studio degli impatti di specie aliene. Durante l’appuntamento in Fiera del Levante a Bari sono stati illustrati i dettagli degli studi e lo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholder di Puglia e Grecia.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp