La Puglia da scoprire in bicicletta: la guida di La Repubblica

BARI – Oltre 400 km da scoprire pedalando. È l’obiettivo della nuova guida di la Repubblica “Puglia in bicicletta” che propone itinerari conosciuti e non, da percorrere in sella alla propria due ruote. Ricca di risorse naturali e storiche, oltre che di un territorio adatto alla bicicletta, la Puglia continua ad affermarsi come meta preferita da chi predilige il turismo lento e sostenibile. Da quelli a lunga percorrenza, come la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese o dell’Ofanto, a quelli legati alla scoperta delle province e città pugliesi, la due ruote resta la protagonista di oltre 300 pagine di racconti, arricchiti da consigli su dove sostare e cosa vedere lungo le tratte. Grazie al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e alla dotazione – in due aeroporti – di postazioni dedicate a chi si sposta in bicicletta, la nostra regione offre ai turisti e ai pugliesi una rete sempre più connessa di cammini.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp