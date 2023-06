Triggiano, inaugurato il nuovo campo sportivo

TRIGGIANO – Murales esterni, tribune nuove di zecca con coperture e seggiolini, impianto di illuminazione led, una pista d’atletica in rettilineo, e spogliatoi totalmente riqualificati. Il tutto per con una spesa da circa mezzo milione di euro e due anni di lavoro. Rinasce il campo sportivo di via Oberdan di Triggiano e per la nuova inaugurazione ecco che scendono in campo cittadini di ogni età e sportivi in un triangolare tra una rappresentativa di artisti pugliesi, vecchie glorie triggianesi e amministratori locali. E poi intrattenimento e animazione per grandi e piccini.

