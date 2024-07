‘Adotta un marciapiede’: proposta riduzione TARI per commercianti di Taranto

Una convenzione tra commercianti e amministrazione comunale per “adottare” e curare il tratto di marciapiede davanti alla propria attività ricevendo, in cambio, una riduzione della Tari. È questa la proposta di Massimiliano Stellato, consigliere comunale e regionale, insieme a Carmen Casula, Michele Patano, Giuseppe Fiusco, Salvatore Brisci, Patrizia Mignolo e Goffredo Lo Muzio, tutti consiglieri comunali. L’iniziativa mira a migliorare il decoro urbano, coinvolgere i commercianti e riconoscere loro un’agevolazione sulle tasse comunali.

“Il decoro urbano è un argomento molto sentito tra i cittadini, mentre la Tari è una questione cruciale per i commercianti – spiegano i proponenti -. Quasi tutti i programmi elettorali sottolineano l’importanza della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e della cittadinanza attiva, spesso limitata all’impegno dei volontari delle associazioni”.

L’idea di una convenzione tra commercianti e amministrazione comunale, per adottare il marciapiede prospiciente la propria attività, porterebbe vantaggi a entrambe le parti: l’ente civico avrebbe un impegno alleggerito, mentre i commercianti beneficerebbero di uno sconto sulle imposte.

“L’iniziativa potrebbe essere estesa anche ai cittadini che desiderano mantenere pulita l’area davanti alla propria abitazione o prendersi cura di un’aiuola – aggiungono i consiglieri -. Abbiamo già abbozzato un regolamento che presenteremo presto ai colleghi. Il principio è semplice: sanzionare chi sporca, premiare chi si comporta virtuosamente”.

Il Comune di Taranto potrebbe quindi pubblicare un avviso pubblico per permettere ai commercianti di manifestare interesse nell’adottare il tratto di marciapiede davanti alla loro attività, occupandosi della pulizia e del lavaggio. In cambio, l’amministrazione comunale prevede una riduzione della Tari per i commercianti aderenti.

