Vandali in azione a Leporano: abbattuti pali della segnaletica

Risveglio insolito nella mattinata di domenica 14 luglio a Leporano (Taranto), nella zona di Porto Pirrone. Ignoti, nella notte, hanno abbattuto alcuni pali della segnaletica stradale verticale, nel tentativo di ostacolare le attività di controllo e vigilanza. Tuttavia, questo episodio non fermerà il lavoro della Polizia Locale, impegnata quotidianamente a rendere la zona meno pericolosa, soprattutto reprimendo il fenomeno della sosta vietata. Le indagini sono attualmente in corso e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti per identificare i responsabili. (Foto Francesco Manfuso)

