Taranto, 80enne muore dopo essersi sentito male in spiaggia

TARANTO – Mare killer per la seconda volta in pochi giorni nel Tarantino. Nel corso della mattinata di domenica 14 un uomo si è sentito male mentre faceva il bagno in una spiaggia di Lama, accasciandosi.

Immediata la chiamata dei soccorsi: in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 sono intervenute anche due operatrici sanitarie dell’Ospedale SS. Annunziata che si trovavano casualmente sul posto che hanno tentato il massaggio cardiaco e i protocolli salvavita. L’uomo, purtroppo, non ha mai ripreso conoscenza ed è morto nel pronto soccorso del nosocomio tarantino dove era arrivato in condizioni gravissime.

Giovedì mattina un dramma simile si era registrato a Le Canne, Marina di Leporano, con la morte di un turista 70enne colpito da un malore fatale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author