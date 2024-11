Addobbi natalizi a Lecce, le attese degli esercenti del centro

Lecce – Il periodo più magico è ormai alle porte. Il Natale, infatti, si avvicina a grandi falcate e la sua magia inizia ad impadronirsi di tutti, anche delle città e così fervono attese e preparativi per addobbi ed eventi. Lecce, ovviamente, non può fare eccezione e tra luminarie, giostre d’epoca, alberi di Natale e presepi cresce l’attesa per vederli colorare la città. Abbiamo quindi chiesto ai commercianti del centro storico quali novità attendono dagli addobbi natalizi. C’è chi poi ha fatto da sé per abbellire il tratto di strada afferente alla propria attività commerciale. E allora non resta che aspettare i prossimi giorni per iniziare a respirare appieno per le vie di Lecce la magia del Natale.

