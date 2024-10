Acquedotto Pugliese premiato dal CNEL per impegno verso sostenibilità

Acquedotto Pugliese ha ricevuto il prestigioso premio Impatto PA conferito dal CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) per l’attenzione dimostrata nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità e crescita dell’Agenda ONU 2030.

La cerimonia si è tenuta a Villa Lubin a Roma, alla presenza del presidente del CNEL, Renato Brunetta, del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e di rappresentanti economici e sociali.

Rossella Falcone, consigliera del consiglio di amministrazione di AQP con delega alla sostenibilità, ha ritirato il premio, esprimendo l’orgoglio dell’azienda per il riconoscimento ottenuto. Falcone ha sottolineato l’importanza della sostenibilità come fondamento delle attività di AQP, evidenziando come l’azienda si sia impegnata collettivamente per promuovere una gestione responsabile delle risorse idriche.

Il premio è stato assegnato in seguito a una valutazione condotta da una commissione composta da esperti, accademici e rappresentanti della pubblica amministrazione, che ha esaminato le migliori prassi messe in atto dalle amministrazioni pubbliche. La designazione di Acquedotto Pugliese è avvenuta per le buone pratiche a favore dei cittadini, segnalate dalle associazioni di consumatori.

Domenico Laforgia, presidente di Acquedotto Pugliese, ha commentato l’importanza di affrontare le sfide ambientali attraverso lo sviluppo di pratiche sostenibili che tutelino il patrimonio idrico, indispensabile per il progresso delle comunità.

Questo riconoscimento si inserisce nel quadro della presentazione della relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo, che valuta i livelli di qualità dei servizi pubblici, con particolare attenzione agli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda ONU 2030.

