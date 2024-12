A Trani una sede per “Time Aut”, l’associazione dei genitori di ragazzi autistici

Spendere del tempo con gli amici può essere un toccasana per la mente e per il corpo. Ed è proprio la socializzazione ad essere al centro delle attività di Time Aut, l’associazione che a Trani riunisce i genitori di ragazzi autistici con lo scopo di fare rete. Ragazzi e famiglie speciali avranno a disposizione un nuovo spazio, inaugurato con una grande festa a cui hanno partecipato tanti cittadini ed istituzioni. Si prepara un natale speciale all’insegna della solidarietà, con tanti prodotti dell’associazione come i panettoni che verranno venduti nelle attività commerciali per raccogliere fondi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author