Archivio di Stato, è scontro istituzionale tra Trani e Barletta

É ormai uno scontro istituzionale tra le città di Trani e Barletta quello sull’Archivio di Stato. In consiglio comunale il vicesindaco di Trani Fabrizio Ferrante, dopo mesi di proteste dell’opposizione e di alcuni comitati cittadini per il probabile spostamento della sede nella città della disfida, da esperto portiere dell’amministrazione Bottaro, ha rinviato la palla nella metà campo avversaria, invitando il centrodestra a confrontarsi con il Senatore forzista Dario Damiani di Barletta, individuato come grande artefice di questa manovra politica.

