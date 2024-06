A Taurisano: evade dai domiciliari e picchia madre e fratello: arrestato 39enne

TAURISANO, 22 GIU – Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Taurisano per evasione e maltrattamenti contro i familiari. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione

raggiungendo la casa del fratello 22enne dove è scoppiata una violenta lite pare per futili motivi. Tra i due sarebbe nata una colluttazione al termine della quale il fratello ha riportato

lesioni al volto. Nella lite è rimasta ferita anche la madre, che ha dovuto ricorrere alle cure in ospedale a Casarano. Ad allertare i militari sono stati alcuni vicini che hanno segnalato l’accaduto al numero di emergenza 112.

