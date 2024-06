Brindisi, feriti a colpi di pistola: misterioso episodio in spiaggia

Misterioso episodio nella mattinata di sabato 22 giugno sulla litoranea nord di Brindisi, nei pressi di un noto lido privato. Due persone sarebbero rimaste ferite dopo essere state attinte da colpi di arma da fuoco. I due pare si siano recati in ospedale per farsi medicare. E da qui sarebbero scattate le indagini che hanno portato gli agenti della scientifica a effettuare un sopralluogo sul posto della presunta sparatoria per raccogliere elementi e testimonianze.

