Salento, non dichiara 280mila euro: ingegnere scoperto da GdF

Avrebbe sottratto al fisco compensi per oltre 280mila euro un ingegnere di Sogliano Cavour, in provincia di Lecce. Lo hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Maglie. Nel corso dell’intervento nello studio del professionista le fiamme gialle hanno rinvenuto documentazione extra-contabile dalla quale emergerebbero le prestazioni ‘in nero’. Ai fini della ricostruzione del reddito non dichiarato al fisco, sono state effettuate una serie di controlli incrociati rivolti ai clienti dell’ingegnere, quantificando in oltre 280.000 euro i compensi percepiti e mai dichiarati dal 2020 al 2024.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author