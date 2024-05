A Rutigliano la prima delle dodici Centrali Operative Territoriali della Asl Ba

RUTIGLIANO – È la prima delle dodici Centrali operative territoriali in corso di realizzazione nel territorio della Asl di Bari. Il primo piano dell’ala storica dell’ex ospedale civile “Monte dei Poveri” di Rutigliano si rifà il look con 194mila euro provenienti dai fondi del Pnrr per accogliere la Cot e offrire un nuovo servizio al già presente Presidio territoriale di assistenza. La struttura ospiterà due sale operative con quattro postazioni, un ufficio di coordinamento, uno dedicato alla telemedicina e una sala riunioni. Si sviluppa su una superficie totale di 175 metri quadrati e svolgerà una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali con l’obiettivo di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

La Cot rientra nel più ampio piano di investimenti previsto sempre nel comune di Rutigliano pari a 4,3 milioni e che servirà a realizzare anche un ospedale di Comunità e una casa di Comunità, all’interno del complesso edilizio del Presidio territoriale di assistenza in via Francesco d’Assisi.

