A Pasqua, più voli Ita da Roma per Bari e Brindisi

Ita Airways, per andare incontro alle esigenze di mobilità dei cittadini pugliesi in vista delle festività pasquali, incrementa l’operativo da Roma Fiumicino sugli aeroporti di Bari e Brindisi.

La compagnia garantirà, complessivamente, 18 voli addizionali sui due aeroporti pugliesi tra il 26 marzo e il 2 aprile, contribuendo ad agevolare gli spostamenti dei cittadini pugliesi e la connettività via Roma Fiumicino con tutte le destinazioni domestiche, internazionali e intercontinentali servite dal proprio network. Ita Airways valuterà, inoltre, ulteriori incrementi di capacità nel caso si rendessero necessari.

“A chiusura di una interlocuzione improntata alla massima collaborazione non possiamo che essere soddisfatti della decisione di ITA Airways” di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi in occasione delle prossime festività pasquali – dichiara Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Ringrazio il vettore per la sensibilità mostrata nell’accogliere le nostre sollecitazioni, di incrementare la propria offerta su Bari e Brindisi. In questo momento il forte desiderio di mobilità dei pugliesi, oltre che la straordinaria attrattività del territorio, non possono prescindere dalla necessità di collegamenti efficienti che ITA Airways ha saputo cogliere con prontezza ed efficacia”.

“Accogliamo con piacere la notizia dell’aumento dei voli su Bari e Brindisi da parte di ITA Airways in vista delle festività pasquali. Questa iniziativa rappresenta un’importante risposta ai disagi e alle criticità causati dalla frana sulla tratta Foggia-Benevento che ha danneggiato la galleria Starza interrompendo i collegamenti ferroviari da e per Roma – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia -. Nei giorni scorsi il presidente Michele Emiliano è prontamente intervenuto per sollecitare risposte tempestive da parte del governo nazionale al fine di calmierare i prezzi dei voli. L’incremento dell’operativo dei voli da Roma Fiumicino sui nostri aeroporti contribuirà a garantire la continuità dei trasporti e a mantenere la vitalità dei collegamenti con la Capitale e le destinazioni internazionali. È un segnale tangibile della collaborazione instaurata tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia e la compagnia aerea e conferma l’impegno profuso nella massima collaborazione per garantire la mobilità dei viaggiatori durante questo periodo a prezzi accessibili”.

”In questo momento di estrema difficoltà negli spostamenti da e per la Puglia in direzione Roma, la scelta di ITA Airways di incrementare i voli tra gli aeroporti pugliesi e l’aeroporto di Fiumicino per le festività pasquali colma importanti carenze e dimostra che il vettore è attento alle esigenze del territorio”, ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author